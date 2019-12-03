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3 декабря • обновлено в 18:38
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Матч с участием Ярмоленко в Англии повторил уникальный рекорд

2.3т
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Матч 14-го тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Вест Хэм" был отмечен уникальной статистикой. На протяжении всех 90 с лишним минут игры футболисты "Челси" не совершили ни одного фола.

"Челси" — "Вест Хэм" — 0:1

"Челси" — "Вест Хэм" — 0:1

При этом гости нарушили правила 16 раз. Как сообщает Squawka, за все время ведения подобной статистики, случай, когда одна из команд не нарушала правил в матче АПЛ, произошел всего лишь во второй раз в истории.

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Поединок завершился победой "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, – 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 4-е место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 14 баллов. "Вест Хэм" поднялся на 13-е место, набрав 16 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко провалил дебютный матч Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме".

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Вест Хэм ФК Челси
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