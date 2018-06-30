Матч Россия - Испания будет судить хозяин супермаркета

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Испания, который пройдет в "Лужниках" 1 июля, обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом.

К судейской деятельности Кейперс подтолкнул его отец Ян, когда самому Бьорну было 16 лет. Кейперс является владельцем супермаркета в своем родном городе — Олдензале.

Для 45-летнего судьи это третья игра на ЧМ-2018. Ранее он работал на матчах Египет — Уругвай (0:1) и Бразилия — Коста-Рика (2:0). В противостоянии бразильцев и костариканцев Кейперс вошел в историю.

Он стал первым арбитром, отменившим пенальти на чемпионате мира после просмотра видеоповтора.

Самое красивое падение чемпионата. Но был ли пенальти? Судья считает, что нет. pic.twitter.com/bBHyLAaBcI — SPORT24.ru (@sport24_ru) 22 июня 2018 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что букмекеры сделали однозначный прогноз на матч Россия - Испания.