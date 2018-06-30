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Чемпионат мира 2018
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Матч Россия - Испания будет судить хозяин супермаркета

1.6тЧитать новость на украинском

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Испания, который пройдет в "Лужниках" 1 июля, обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом.

К судейской деятельности Кейперс подтолкнул его отец Ян, когда самому Бьорну было 16 лет. Кейперс является владельцем супермаркета в своем родном городе — Олдензале.

Для 45-летнего судьи это третья игра на ЧМ-2018. Ранее он работал на матчах Египет — Уругвай (0:1) и Бразилия — Коста-Рика (2:0). В противостоянии бразильцев и костариканцев Кейперс вошел в историю.

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Он стал первым арбитром, отменившим пенальти на чемпионате мира после просмотра видеоповтора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что букмекеры сделали однозначный прогноз на матч Россия - Испания.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Испании по футболусборная России по футболу
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