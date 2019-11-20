Матч Россия - Бельгия попал под расследование УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за нарушений во время отборочного матча Евро-2020 с Россией (4:1).

Одно из обвинений связано с тем, что защитник Дедрик Боята (на фото) во втором тайме вышел на поле в майке нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Также ассоциация обвиняется в позднем начале матча. УЕФА рассмотрит дело и вынесет решение 12 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.

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