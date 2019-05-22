Матч Премьер-лиги Украины завершился историческим рекордом

Футбольный клуб "Александрия" впервые в истории завоевал "бронзу" чемпионата Украины в Премьер-лиге.

ФК Александрия

Команда из Кировоградской области гарантировала себе третье место по итогам матча с "Мариуполем", который завершился со счетом 1:1.

"Александрия" за два тура до конца первенства набрала 49 очков и стала недосягаемой для идущими четвертыми "Зари" и "Мариуполя", опережая оппонентов на 9 баллов.

До этого лучшим результатом александрийцев в УПЛ было 5-е место в сезоне 2016/2017.

"Мариуполь" – "Александрия" 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 29 Пихаленок, 1:1 – 45, пенальти Запорожан.

Мариуполь – Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Тищенко, 81), Игнатенко, Пихаленок, Зубков, Мишнев, Федорчук (Вакула, 61), Фомин (Борячук, 61).

Александрия – Панькив, Пашаев, Микицей, Бухал, Лучкевич, Запорожан, Задерака (Гречишкин, 60), Банада, Протасов (Шастал, 73), Пономарь, Ситало (Довгий, 88).

Предупреждения: Полегенько (10), Задерака (54).

Удаление: Яворский (44).

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