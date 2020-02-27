Матч повышенного риска: в Испании забили тревогу из-за Зозули

Матч чемпионата Испании "Альбасете" – "Райо Вальекано" попал в категорию мероприятий повышенного риска из-за участия в игре украинского форварда Романа Зозули.

По информации газеты Marca, на время проведения поединка в одноименном городе Альбасете будут усилены меры безопасности. Кассы домашней арены "Альбасете" будут закрыты в день матча. Если же фанаты "Райо Вальекано" все же прибудут на выездной матч, то полиция возьмет под контроль их действия и будет реагировать на любые оскорбительные выкрики в адрес Романа Зозули и его одноклубников.

Роман Зозуля Marca

Напомним, что в матче этих команд в первом круге фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули: ''Зозуля – е**ный нацист''. Из-за поведения фанатов команды не вышли на второй тайм. Впоследствии мадридский клуб был наказан проведением двух домашних матчей при частично закрытых трибунах, а также выплатой штрафа в размере 18 тысяч евро.

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