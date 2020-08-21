Матч первого тура УПЛ отменен из-за коронавируса – СМИ

Матч первого тура украинской Премьер-лиги "Львов" – "Минай" не состоится из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

Как сообщает сайт телеканалов "Футбол", шесть футболистов львовской команды сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому поединок, запланированный на субботу, 22 августа, был отменен.

Отметим, что для "Миная" этот матч должен был стать дебютным в УПЛ. Команда базируется в одноименном селе, которое находится в пригороде Ужгорода, и была основана в в 2015 году. В сезоне 2019/20 "Минай" стал победителем Первой лиги Украины.

Что касается "Львова", то по итогам минувшего чемпионата страны команда заняла предпоследнее место.

Как сообщал OBOZREVATEL, розыгрыш УПЛ 2020/21 стартует матчем между "Олимпиком" и "Динамо". Этот поединок станет официальным дебютом Мирчи Луческу у руля киевского клуба.

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