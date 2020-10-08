Матч отбора на молодежный ЧЕ завершился грандиозной сенсацией. Видео

Отборочный матч на чемпионат Европы до 21 года, в котором Андорра принимала Англию, сенсационно завершился вничью со счетом 3:3.

До старта поединка на победу хозяев можно было поставить за коэффициент 104, на ничью – за 12, а успех гостей оценивался котировкой 1,02.

Несмотря на это, Андорра открыла счет во встрече на 28-й минуте и держала свои ворота на замке до добавленного к первому тайму времени, когда гол игрока "Эвертона" Тома Дэвиса позволил гостям восстановить паритет. Во второй половине англичане дважды выходили вперед, но аутсайдерам столько же раз удалось отыграться, а спасительный гол Андорры был забит на 91-й минуте.

Отметим, что в этом поединке Англия допустила свою первую осечку в отборе. На счету сборной 19 очков из 21 возможного и уверенное лидерство в группе. Их соперники замыкают турнирную таблицу с пятью баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Милан" вышел в Лигу Европы, приняв участие в самой длинной серии пенальти в истории турнира.