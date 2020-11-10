Матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса

Михаил Морозов Футбол 10:29, 10.11.2020 Обновлено: 11:23, 10.11.2020

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Мидтьюлланном" и "Ливерпулем" может не состояться из-за нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку.

Как сообщает издание DailyMail, правительство Великобритании выпустило указ, в котором обязало всех людей, возвращающихся из Дании, отправляться на двухнедельную самоизоляцию. Это правило не касалось элитных спортсменов и спортсменок после возобновления международных соревнований, однако из-за нового штамма COVID-19 в скандинавской стране футболисты "Ливерпуля" окажутся на карантине, если полетят на выездной матч с "Мидтьюлланном".

Отметим, что выездной поединок датчан против английской команды запланирован на последний тур группового турнира ЛЧ, который должен состояться 9 декабря. В первой встрече между клубами "Ливерпуль" победил со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем туре Лиги чемпионов англичане на выезде разгромили "Аталанту" со счетом 5:0.

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