Матч Лиги чемпионов назвали главной причиной вспышки коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией", который состоялся 19 февраля на миланском "Сан-Сиро", назвали главной причиной вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщает издание Cadena Ser, поединок, который посетили более 44 тысяч человек, спровоцировал массовое распространение вируса в Ломбардии. Именно этот регион наиболее пострадал из-за заболевания. Считается, что болельщики "Аталанты", которая базируется в городе Бергамо, привезли коронавирус в Милан и, общаясь с местными жителями и фанатами "Валенсии", внесли весомый вклад в распространение инфекции.

Матч "Аталанта" - "Валенсия"

Напомним, что в Италии уже более 59 тысяч зараженных, почти 5,5 тысяч смертей и около 7 тысяч выздоровевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, два сотрудника "Аталанты" стали жертвами коронавируса, не сумев побороть болезнь.

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