Матч Франция – Украина под угрозой срыва

Сборная Украины продолжает подготовку к товарищескому матчу против Франции, который запланирован на среду, 7 октября, несмотря на коронавирус у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива и шеф-повара Любомира Тошича.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2/3", в национальной команде не рассматривают вариант с отменой поединка. График подготовки к спаррингу с французами пока остается прежним.

"Угроза спаррингу против Франции? В сборной остался один голкипер – Георгий Бущан. Ситуация пока такая. При этом, в национальной команде не рассматривают вариант с отменой матча. Пока график сборной не меняется. Единственное, что может измениться – возможная досдача тестов. Рассматривается вариант, что те игроки, которые вчера не сдавали тесты, то есть игроки, которые прибыли из Украины – речь о киевских "динамовцах", возможно пойдут со всей командой на повторное тестирование", – рассказал корреспондент Виталий Плецан.

Отмечается, что нападающий Роман Яремчук сдал тест на коронавирус утром во вторник, 6 октября. Его результат еще неизвестен.

"Сборная Украины в ожидании еще одного теста. Роман Яремчук вчера прибыл в лагерь сборной. Он не успел пройти тестирование вместе с другими. Он прошел тест на Covid-19 сегодня утром. Соответственно, его результат будет известен сегодня вечером. Поэтому имеем еще одну интригу – ждем результат теста Романа Яремчука", – добавил Плецан.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.