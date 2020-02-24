Матч экс-футболиста сборной Украины на "Кубке легенд" в России завершился скандалом

В России финальный поединок турнира "Кубок легенд", в котором в составе Международной команды звезд футбола играл экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, закончился скандалом.

Как сообщает издание Чемпионат, во втором тайме матча между Россией и мировыми звездами при счете 4:4 арбитр встречи Александра Пономарева не заметила нарушение правил на израильтянине Йосси Бенаюне. Футболист бурно выражал свое негодование, за что был удален с поля. Еще через несколько минут судья зафиксировала фол против россиянина, чем вызвала новую волну недовольства у игроков сборной мира, что привело к еще одному удалению в их составе.

Андрей Воронин и Александр Самедов XSPORT.ua

В ответ на ее действия команда звезд футбола покинула поле, но по просьбе болельщиков вернулась через 10 минут. Кульминацией скандала стала ситуация, возникшая в последние мгновения матча. Сборная мира побеждала со счетом 6:5, и когда истекло время поединка ее игроки остановились и начали праздновать победу. Несмотря на это, финальная сирена не прозвучала, поэтому россияне продолжили атаку и без сопротивления сравняли счет.

Судья указала на центр поля, чем вызвала новые протесты мировых звезд. На этот раз ожесточенные споры продлились 15 минут, после чего последний гол россиян отменили и присудили победу сборной мира.

Скандал на матче "Кубка Легенд" Динамо Киев от Шурика

Отметим, что этот "Кубок легенд" стал уже 12-м по счету и традиционно прошел в Москве. Украинец Андрей Воронин принял участие в четырех матчах турнира, сумев отличиться пять раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт украинским с футболистом Игорем Сикорским из-за поездки в Россию.

О спорте и не только – в нашем Instagram!