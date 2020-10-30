Матч 'Динамо' в Барселоне оказался под угрозой срыва: спортивные итоги 29 октября

Киевское "Динамо" может не сыграть в Барселоне матч третьего тура Лиги чемпионов, а Дмитрий Иванисеня забил роскошный гол за "Зарю" в Лиге Европы.

Кроме того, футболистов российского "Краснодара" обвинили в расизме после матча Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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