Матч "Динамо" в Барселоне оказался под угрозой срыва: спортивные итоги 29 октября
Киевское "Динамо" может не сыграть в Барселоне матч третьего тура Лиги чемпионов, а Дмитрий Иванисеня забил роскошный гол за "Зарю" в Лиге Европы.
Кроме того, футболистов российского "Краснодара" обвинили в расизме после матча Лиги чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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