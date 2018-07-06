Четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия оказался под угрозой срыва

Накануне матча четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия Сочи ушел под воду.

Курортный город, в котором команды на стадионе "Фишт" выявят следующего полуфиналиста мундиаля, оказался затопленным после мощного ливня.

Матч запланирован на седьмое июля. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния.

Также ФИФА по причине непогоды изменила место проведения тренировки национальной команды Хорватии.

Напомним, сборная России в 1/8 финала сенсационно прошла сборную Испании (1:1, по пенальти — 4:3), хорваты оказались сильнее команды Дании (1:1, по пенальти — 3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки сборной Хорватии отказались продолжать пресс-конференцию из-за неуместных вопросов российских журналистов.