Четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия оказался под угрозой срыва

Накануне матча четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия Сочи ушел под воду.
Курортный город, в котором команды на стадионе "Фишт" выявят следующего полуфиналиста мундиаля, оказался затопленным после мощного ливня.
Матч запланирован на седьмое июля. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния.
Также ФИФА по причине непогоды изменила место проведения тренировки национальной команды Хорватии.
Напомним, сборная России в 1/8 финала сенсационно прошла сборную Испании (1:1, по пенальти — 4:3), хорваты оказались сильнее команды Дании (1:1, по пенальти — 3:2).
Как сообщал OBOZREVATEL, игроки сборной Хорватии отказались продолжать пресс-конференцию из-за неуместных вопросов российских журналистов.
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