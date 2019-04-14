Матч чемпионата Украины завершился смертельной трагедией

Трагический инцидент произошел на матче Второй лиги "Кремень" - "Никополь". В концовке поединка при счете 3:2 не выдержало сердце одного из болельщиков.

Дедушке, который горячо болел за кременчугскую команду стало плохо и он потерял сознание. Медики сразу начали оказывать первую помощь, даже после окончания матча, однако все реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Как сообщает Телеграф, от мужчины врачи не отходили более 20 минут. Несмотря на старания медиков, спасти пожилого фаната не удалось.

telegraf.in.ua

telegraf.in.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Львове на 69-м году жизни скончался известный украинский спортсмен и заслуженный тренер Украины.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!