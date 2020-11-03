Матч "Барселона" – "Динамо" в ЛЧ под угрозой срыва: спортивные итоги 2 ноября

Александр Чеканов Футбол 09:09, 3.11.2020

Матч киевского "Динамо" и каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов могут перенести, а УЕФА рассматривать возможность проведения Евро-2020 в России.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн с насмешкой высказался об Александре Усике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Испании голкипер забил гол на последней минуте и тут же пропустил с центра поля. Видео

Евро-2020 могут провести только в России – СМИ

Матч "Барселона" – "Динамо" могут перенести – СМИ

Румынский вратарь забил гол ударом через все поле. Видео

Хирн об Усике в бою с Чисорой: его разрывали, как тряпичную куклу

Нападающий сборной Украины забил три гола за 15 минут в чемпионате Бельгии. Видео

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