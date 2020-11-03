Матч "Барселона" – "Динамо" в ЛЧ под угрозой срыва: спортивные итоги 2 ноября
Матч киевского "Динамо" и каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов могут перенести, а УЕФА рассматривать возможность проведения Евро-2020 в России.
Кроме того, промоутер Эдди Хирн с насмешкой высказался об Александре Усике.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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