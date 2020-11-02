Матч "Барселона" – "Динамо" могут перенести – СМИ

Матч третьего тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" могут перенести из-за вспышки коронавируса в киевском клубе.

Как сообщает издание El Mundo Deportivo, Мирча Луческу взял в Испанию 19 футболистов, 13 из которых были заявлены на турнир по списку А. Это минимально допустимое количество игроков, необходимое для того, чтобы поединок состоялся.

Согласно медицинскому протоколу УЕФА, в случае выявления COVID-19 у одного из них, матч придется переносить. Футболисты "Динамо" сдадут новые тесты во вторник, 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне лишились 12 игроков перед выездной встречей с "Барселоной". Мирче Луческу пришлось дозаявить на поединок молодых голкиперов. Матч запланирован на среду, 4 ноября.