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Чемпионат мира 2018
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Матч Англия - Хорватия попал под расследование ФИФА

5.7тЧитать новость на украинском

Песни и речевки английских фанатов во время поединка 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2018 Англия - Хорватия стали предметом расследования ФИФА.

Как сообщает ВВС, в ФИФА подтвердили факт открытия расследования в связи с песнями английских болельщиков, имевших "возможный дискриминационный характер". Если расследование установит нарушение этических норм, Английская футбольная ассоциация будет оштрафована.

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Это уже не первое наказание, которое понесет АФА за время турнира. Буквально накануне, 11 июля, организация была оштрафована на 70 000 швейцарских франков (50 000 фунтов стерлингов) после того, как игроки сборной Англии Деле Алли, Эрик Дайер и Рахим Стерлинг нарушили правила экипировки на чемпионате мира.

Футболисты носили гетры неавторизованных коммерческих брендов в рамках матчей ЧМ-2018, что ФИФА просила не делать перед турниром. Штраф был выписан по итогам матча между сборными Англии и Швеции.

Напомним, сборная Англии уступила Хорватии в борьбе за выход в финал ЧМ-2018. Английская сборная сыграет с Бельгией в матче за 3-е место в субботу, 14 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА наказала сборную ЧМ-2018 за "большие с*ськи".

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Англии по футболу
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Хохложопые утырки тихо сидят в сторонке и завистливо смакуют чужие проблемы - своих-то у них давно нет, ведь после майдана жизнь стала похожа на сказку.
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