Криштиану Роналду пыталась лишить жизни родная мать

Долорес Авейру, мать футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду, призналась, что пыталась сделать аборт, когда была беременна будущим футболистом.

"У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого", — написала Авейру в своей новой книге "Мужественная мать".

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Как писал OBOZREVATEL ранее Роналду поймали на интрижке с пышногрудой британской моделью Райан Сагден.

Отметим, что во втором-52 полуфинале Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил невероятный гол ножницами.