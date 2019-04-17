Мать Роналду рассказала, что было с Криштиану после вылета из Лиги чемпионов

Долореш Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что его сын сильно расстроился из-за проигрыша "Аяксу" и сказал ей, что не может творить чудеса.
Криштиану Роналду
"В чемпионате Италии все хорошо, а в Лиге чемпионов нам не хватило удачи. Но жизнь продолжается", — сказал матери футболист. Как передает Corriere dello Sport, Долореш заверила, что у ее сына обязательно получится выйти в финал турнира.
Напомним, что голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно обыграв итальянский "Ювентус" (2:1). Вторым полуфиналистом стала каталонская "Барселона", разгромившая английский "Манчестер Юнайтед" (3:0).
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