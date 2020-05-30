Мать Неймара сошлась с киберспортсменом-бисексуалом

52-летняя мать футболиста ПСЖ Неймара Надин Гонсалвес вновь стала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее пара рассталась из-за того, что Тьяго состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара.

22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

Надин Гонсалвес @nadine.goncalves

Надин Гонсалвес (слева) @nadine.goncalves

Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос @nadine.goncalves

Неймар и Тьяго Рамос @tiagoramoss

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя сестра футболиста ПСЖ Неймара Рафаэлла Бекран похвасталась своими пышными формами в Instagram, где на нее подписаны 5,6 миллиона человек.

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