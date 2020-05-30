Мать Неймара сошлась с киберспортсменом-бисексуалом

52-летняя мать футболиста ПСЖ Неймара Надин Гонсалвес вновь стала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее пара рассталась из-за того, что Тьяго состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара.
22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.
Надин Гонсалвес
@nadine.goncalves
Надин Гонсалвес (слева)
@nadine.goncalves
Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос
@nadine.goncalves
Неймар и Тьяго Рамос
@tiagoramoss
Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя сестра футболиста ПСЖ Неймара Рафаэлла Бекран похвасталась своими пышными формами в Instagram, где на нее подписаны 5,6 миллиона человек.
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