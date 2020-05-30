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30 мая • обновлено в 15:03
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Мать Неймара сошлась с киберспортсменом-бисексуалом

2.4т
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52-летняя мать футболиста ПСЖ Неймара Надин Гонсалвес вновь стала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее пара рассталась из-за того, что Тьяго состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара.

22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

Надин Гонсалвес

Надин Гонсалвес

@nadine.goncalves

Надин Гонсалвес (слева)

Надин Гонсалвес (слева)

@nadine.goncalves

Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос

Надин Гонсалвес и Тьяго Рамос

@nadine.goncalves

Неймар и Тьяго Рамос

Неймар и Тьяго Рамос

@tiagoramoss

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя сестра футболиста ПСЖ Неймара Рафаэлла Бекран похвасталась своими пышными формами в Instagram, где на нее подписаны 5,6 миллиона человек.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Неймар
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