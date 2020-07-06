Мастерство в гастрономе не купишь: каким мы запомнили Владимира Трошкина

Накануне в Киеве на 73-м году жизни скончался легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин – игрок, входивший в "золотой" состав обладателей Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

С именем этого игрока связаны приятные воспоминания поклонников "Динамо" первой половины 70-х. Он был универсалом, цепким в защите, расчетливым в середине поля, неудержимым, когда бросался в атаку. Обладал великолепным чувством юмора, умел сплотить вокруг себя коллектив.

Это ему принадлежит фраза, сказанная много лет назад и ставшая очень популярной в футбольных кругах: "Мастерство в гастрономе (тогда супермаркетов еще не было) не купишь".

Владимир Трошкин в борьбе с соперником "Футбольный клуб"

Визитная карточка Владимира Трошкина. Азы футбола познавал в юношеской команде енакиевского химзавода. Выступал за "Шахтер" Енакиево (1966-1967), СКА Киев (1968-1969), "Динамо" Киев (1969-1977), "Днепр" Днепропетровск (1978). 278 матчей сыграл в чемпионатах СССР, в которых забил 21 мяч. Четырехкратный чемпион СССР (1971, 1974, 1975, 1977), трехкратный бронзовый призер, обладатель Кубка СССР 1974 г., обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 г.

31 раз сыграл в составе сборной СССР. Вице-чемпион Европы 1972 г., бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале. Тренировал "Авангард" Ровно, работал в национальной и юношеской сборных Украины. В майском опросе посетителей сайта официального Фан-клуба "Динамо" (Киев) Владимир Трошкин вошел в символическую сборную звезд "Динамо" последних 40 лет.

Он играл в прекрасное футбольное время. И вы в этом сами убедитесь, познакомившись с ответами Владимира Николаевича на вопросы, которые задавали ему журналисты в разные годы.

- Свой первый матч в составе "Динамо" (Киев) в чемпионатах СССР вы провели с "Зенитом" – тот поединок завершился вничью 1:1. А когда забили свой первый мяч?

- В том же 1969 году, 21 ноября. Это была моя третья игра. Встречались с тбилисскими одноклубниками. К слову, матч также завершился ничьей – 2:2, а я отличился на 75-й минуте. Такое не забывается.

- В сезоне 1969 года "Динамо" в Кубке европейских чемпионов выбыло в 1/8 финала, уступив на своем поле (1:2) и сыграв вничью на выезде (0:0) с итальянской "Фиорентиной". В Киеве был ваш первый еврокубковый матч. Помните его?

- Я тогда вышел на замену, пришлось опекать знаменитого Амарильдо. Признаюсь, коленки дрожали перед выходом на поле… Что касается самой команды, то мы никого не боялись, ведь в том сезоне в "Динамо" играли знаменитые Рудаков, Хмельницкий, Серебряников, Сабо, Турянчик, Бышовец, Поркуян. Но, к сожалению, "Фиорентине", хоть и с боем, но уступили.

- Какой из сезонов в Киеве запомнился больше всего?

- Без сомнений, это 1975 год. И не только потому, что мы многое тогда выиграли, а скорее исходя из удачи, которая мне постоянно сопутствовала – игралось здорово, практически все получалось. Работа доставляла радость, которую трудно передать словами. Казалось, одолеем любого соперника. И побеждали ведь. Кто тогда мог превзойти "Баварию"? А нам удалось, мы её дважды в матчах за Суперкубок обыграли – 1:0 в Мюнхене и 2:0 в Киеве в присутствии 102 тысяч болельщиков.

- Покинув "Динамо" в 1978 году, вы ушли в "Днепр", но там не задержались…

- После "Динамо" я нигде уже играть не мог. В "Днепре" была попытка, но довольно скоро принял для себя решение – это не то.

- В матче за "бронзу" на Олимпиаде-1976 вы были удалены с поля за грубость. Не сдержались?

- В этой игре с бразильцами их левый защитник играл очень грубо и нагло. В одном из моментов он нанес удар Онищенко, в результате – сотрясение мозга. Минут за пять до финального свистка, когда мы вели в счете 2:0, не сдержался и отомстил грубияну за то, что он сделал с Володей. Подстроился под него и сделал то же самое – тот пролетел в воздухе, срезав по дороге угловой флажок. Считаю, что сборную я не подвел. Хотя в жизни я стараюсь и мухи не обидеть, но несправедливость и подлость обычно не прощаю.

- Говорят, что Йохан Кройфф в бытность тренером "Барселоны" в перерыве и после матча смотрел на шипы на бутсах крайних защитников – есть ли там мел. Проверял, топтали ли боковую линию, использовали ли всю ширину поля…

- Так мы не только по линии бегали. Когда забегания делали, можно было и за линию выбежать… Но, если это делать бестолково, ничего хорошего не будет. Надо давать пас так, как Биба мог, или Мунтян впоследствии. Андрей Андреич мог на одной скорости бежать, на другой отдать – тихонечко выкатить, как на блюдечке. А сейчас игроки как бегут, так и отдают – мяч на мотоцикле не догонишь.

Владимир Трошкин в игре с минским "Динамо" в 1971-м году "Футбольный клуб"

- У вас, как и у Гарринчи, был один знаменитый финт…

- Не один, а два! Но об этом все молчат. Один телекомментатор даже рассказал, что такое Месхи делал. Месхи делал не так! Я чуть-чуть замедлялся у самой бровки, а потом заставлял защитников подумать, что я мяч покачу, и убеждал его остаться на месте и выставить опорную ногу. А сам перебрасывал мяч чуть верхом. У меня была хорошая скорость – с места на 15 метрах с Блохиным запросто спорил. Так что убежать для меня проблемой не было.

Ну а второй финт – это когда я всех оббегал на ведении. Вроде не достаю мяч, а он у меня под контролем. Игроки бросаются вперед, а я ускоряюсь – одного, второго делаю. Бывало, по три человека так нанизывал, и никто не мог понять, как это получается.

- В своих интервью вы часто вспоминали интуицию Маслова, мягкость и интеллигентность Севидова. А вот чем брал Лобановский?

- Я его уважал. Васильевич играл ярко, и народ любил его. Уже в бытность игроком слыл человеком грамотным, закончил КПИ, рано пошел работать тренером… Один раз мы с ребятами золото завоевали, и он на банкете сказал: "Вы теперь футболисты европейского класса!". И после этого стало понятно, что мы можем играть на равных с любой командой Европы. В те времена ведь методическая работа совершенно иначе велась.

Сейчас устраиваются коллективные просмотры, все матчи показываются, все командой просматриваются, а тогда все было проще: Маслов куда-то слетал, все посмотрел, что-то рассказал. "Динамо" выходило на поле, показывало свою игру и сметало всех подряд, в том числе и клубы, с которыми считались. Особой разницы не было: "Селтик" – не "Селтик"… Какая разница? Тогда ведь и футбол смотрелся совершенно иначе. Придешь на стадион, только сядешь, а игра уже и закончилась. И думаешь, как же жаль, так вот смотрел и смотрел бы… Еще бы десяток минуточек, больше для полного счастья и не нужно.

- Игры в составе "Динамо" – это возможность частых выездов за рубеж, откуда футболисты привозили много дефицита…

- По большому счету, что мы могли возить за наши-то деньги? Сто долларов имеешь, и сто еще дали. Всего двести. Что купишь? Подарки жене, дочке, хотелось, чтобы одеты были красиво. А были товары, к которым мы вообще не подходили. Например, телевизоры!.. При этом на таможне киевское "Динамо" вообще не проверяли. В Москве нас всегда Яшин встречал, какая там могла быть проверка!

В Киеве – тем более: открывали дверь, и иди куда хочешь. До сумки никто не дотрагивался. Можно было пять журналов Playboy провезти. Бывало, смотришь – в аэропорту зарубежном журнал какой-то лежит. Возьмешь его просто так, а потом в Киеве развернешь, посмотришь и только там видишь, что же ты домой привез…

"Динамо" празднует победу в Кубке Кубков-1975 "Футбольный клуб"

- Годом еще одного триумфа "Динамо" в Кубке Кубков став 1986-й. Но и для вас он тоже был успешным?

- Да, мы тогда работали с молодежью – Колотов, Котельников и я. В то время проводилось много различных турниров для молодых ребят по разным возрастным группам: "Надежда", "Юность", "Переправа"… Много талантов через это проходило. Ковальца из Хмельницкого, например, мы в команде ПТУ нашли. Ну а в 1986-м выиграли Спартакиаду народов – не так-то просто это было. Россия здесь всегда была в фаворитах. Но мы хороший коллектив собрали, ребятами из дубля усилились, и команда получилась крепкая. У россиян выиграли на подступах к финалу, а там справились со сборной Узбекистана.

Редакция OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича...