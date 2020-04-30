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30 апреля • обновлено в 21:34
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Массовое ДТП с Амиром Натхо в России попало на видео

1.6т
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Российский футболист Амир Натхо стал участником массового ДТП в Краснодаре.

По информации издания "Новая Кубань" Натхо находился в BMW, которым управлял бывший игрок майкопской "Дружбы" Алан Хаконов. На автомобиле были поддельные номера.

Отмечается, что машина выехала на встречку, после чего за нарушителями погналась полиция. Водитель пытался скрыться от полицейских и в результате попал в аварию с участием еще двух машин. Хаконов и Натхо были задержаны.

23-летний Натхо выступает в чемпионате Эстонии за "Нымме Калью". В 2014 году он играл за юношескую команду "Барселоны", после чего был переведен в молодежный состав клуба — "Барселону Б". Спортсмен является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый английский футболист устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин. Капитан английского клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш разбил свой Range Rover.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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