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7 ноября • обновлено в 15:25
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Массовая драка ультрас во Львове: украинские фанаты назвали виновных

1.9т Читать материал на украинском

Массовую драку в центре Львова затеяли футбольные фанаты французского клуба "Сент-Этьена".

Об этом в комментарии для "Zaxid.net" рассказал болельщик ФК "Александрия" Артем.

"Они первые начали этот конфликт, еще во Франции. Мы были там на выезде. И они первые начали конфликтовать, постоянно провоцировали нас, показывали неприличные жесты и матерились", – рассказал свою версию начала конфликта украинец.

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Также он отметил, что французы и ранее начинали драки с украинскими болельщиками.

"Они уже дрались раньше с болельщиками из Днепра и Киева, когда играли против наших команд. Поэтому есть уже определенная история противостояний наших фанов и французских", – поделился Артем.

Фанат предположил, что французские ультрас смогут устроить провокации на матче "Александрия" - "Сент-Этьен", что пройдет 7 ноября.

Украинским болельщик Артем

Украинским болельщик Артем

Скриншот

"Мы спокойные люди. Что мы будем на них смотреть, реагировать. Мы приехали болеть за свою команду, а они себе пусть реагируют сами на себя. Я приехал поболеть, а не кому-то морду набить", – подчеркнул Артем.

Отмечается, что французские фаны отказались общаться с журналистами, выкрикивая в их сторону матерные слова на английском языке. Один из ультрас даже замахнулся ногой, пытаясь выбить микрофон из рук журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября во Львове около сотни футбольных фанатов из Украины, Франции, Хорватии и Германии устроили драку в центре города. Полиция задержала 12 человек. В драке пострадали два полицейских.

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Место
Украина Львов
Теги
ПФК Александрия Сент-Этьен спорт
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Злой Гоша
Злой Гоша
арабские французы они такие французы) пивас с водкой превратил их в тех кем они на самом деле есть - потомков пастухов верблюдов
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