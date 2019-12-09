"Потерял из-за нее..." Звезда мирового биатлона прокомментировал наказание России

Известный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно отлучения России от турниров.

Мартен Фуркад biathlonworld.com.ua

"Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте. Эта страна так же важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Нельзя поступить так и избежать наказания", – цитирует Фуркада NRK.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 9 декабря решило единогласно лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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