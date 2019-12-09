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9 декабря • обновлено в 13:17
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"Потерял из-за нее..." Звезда мирового биатлона прокомментировал наказание России

1.8т
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Известный французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно отлучения России от турниров.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

biathlonworld.com.ua

"Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте. Эта страна так же важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Нельзя поступить так и избежать наказания", – цитирует Фуркада NRK.

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Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 9 декабря решило единогласно лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персона
Мартен Фуркад
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Нельзя поступить так и избежать наказания". Хоть один трезвомыслящий ка-цап нашелся.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Одиозный Сергей, дятел, он француз! И хоть бы один мыслящий мaйдayH нашёлся, одни дБ Бл...
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