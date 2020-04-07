Французский журналист Мурад Артс предлагает заменить многолетнего голкипера "Марселя" Стива Манданда, которому недавно исполнилось 35, украинцем Андреем Луниным из мадридского "Реала".

"Он потрясающе выступал в Лиге Европы в составе луганской "Зари". В мадридском "Реале" он на поле не появляется. Лунин отлично играет ногами. Он высокий, поэтому прекрасно показывает себя на линии ворот. У него много хороших вратарских качеств", – цитирует слова Артса Footradio.

Андрей Лунин

Он также считает, что наш соотечественник допустил большую ошибку, перейдя в "Реал", поскольку теперь вынужден скитаться по арендам.

"Я думаю, что он сделал ошибку, перейдя в "Реал". Он постоянно вынужден играть в аренде, а в Мадриде ему придется сидеть на скамейке запасных. Лунину всего 21 год. Если нам удастся его заполучить, то он станет основным голкипером "Марселя" на следующие 10 лет", – добавил журналист.

Отметим, что перед приостановкой нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса "Марсель" находился на втором месте во французской Лиге 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики мадридского "Реала" призвали вернуть Андрея Лунина из аренды в летнее межсезонье.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!