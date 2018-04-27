"Марсель" – "Ред Булл": обзор полуфинала Лиги Европы

Футбольный клуб "Марсель" в полуфинале Лиги Европы обыграл австрийский "Ред Булл". Встреча на "Велодроме" завершилась со счетом 2:0.

Новости Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов

"Марсель" Франция – "Ред Булл" Австрия - 2:0

Голы: 1:0 – 15 Товен, 2:0 – 63 Н`Жи.

Марсель – Пеле, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Луис Густаво, Окампос (Замбо-Ангисса, 52), Лопес (Н`Жи, 60), Товен (Жермен, 81), Сансон, Митроглу.

Ред Булл – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 81), Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 60), Дабур.

Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22).

Ответные встречи 1/2 финала ЛЕ состоятся через неделю, в четверг, 3 мая. Начало в 22:05.

Напомним, что накануне состоялись два первых полуфинала Лиги чемпионов. "Реал" наказал "Баварию", а "Ливерпуль" устроил голевое "изнасилование" "Ромы", забив итальянцам мять мячей.