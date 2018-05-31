Сборная Украины по футболу сыграла вничью с африканцами

Сборная Украины по футболу не смогла обыграть команду Марокко в товарищеском матче. Встреча в Швейцарии на "Стад де Женев" с участником чемпионата мира-2018 завершилась со счетом 0:0.

Марокканцы, поддержать которых собралось огромное число соотечественников, с первых секунд захватили инициативу и серьезно прижали нашу команду к воротам.

Марокко - Украина

Номинальные хозяева высоко прессинговали, заставляя защитников выбивать мяч в аут, а вратаря ошибаться. Пятов на 15-й минуте допустил серьезную ошибку упустив мяч, но марокканский лидер "Аякса" не смог попасть по воротам.

Марокко - Украина

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Опаснейшие моменты регулярно возникали у наших ворот, не давая голкиперу "Шахтера" ни минуты отдыха.

На 35-й минуте лишь невезение не позволило футболистам из Северной Африки открыть счет в матче.

Украина пыталась строить свое нападение на контратаках и дальних навесах в штрафную, но за полтайма ни одного удара в створ ворот не совершила.

Марокко - Украина

После перерыва рисунок игры не поменялся. В начале второго тайма больше владели мячом мароканцы, но у наших футболистов тоже стали появляться варианты у чужих ворот. На 58-й минуте Коноплянка обязан был открывать счет, но опаснейший удар отбил защитник.

Оставшееся время прошло без острых моментов, где игра большей частью проходила в центральном круге.

За 7 минуты до финального свистка, лишь интуиция Пятова спасла Украину от верного гола, когда голкипер отбил опаснейший удар с рикошетом.

Марокко – Украина - 0:0 Марокко – Мохамеди, Мендиль (Амрабат, 83), Бенатия (Хакими, 46), да Кошта, Саисс, Бельханда (Бухаддуз, 64), Эль-Ахмади (Аит-Беннассер, 72), Зиеш, Буссуфа, Амрабат (Фажр, 72), Бутаиб (Харит, 46).

Украина – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Бурда, Караваев, Коноплянка (Сидорчук, 76), Зинченко, Коваленко (Шапаренко, 46), Степаненко (Малиновский, 64), Ярмоленко (Марлос, 46), Селезнев (Беседин, 46).

Предупреждения: Зинченко (60), Буссуфа (60), Шапаренко (75).

Напомним, что эта игра стала третьей для "сине-'желтых" в 2018 году. В марте Украина сперва сыграла вничью с Саудовской Аравией, а затем обыграла Японию.