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21 марта • обновлено в 14:17
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Маркевич пожертвовал тысячи долларов военному госпиталю

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Бывший наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю, сообщил известный украинский автогонщик Алексей Мочанов.

"Мирон Богданович – реальный человек-легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато. Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные Маркевичем средства закупил нужное и важное. Спасибо, Богданыч. Все в работе, в нужном месте и в нужное время. Быть добру", - написал Мочанов у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маркевич откровенно высказался о Зеленском, заявив, что еще рано оценивать результаты работы нашей власти.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Алексей Мочанов Мирон Маркевич
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А шо, государство обеспечить карателей всем необходимым не может?
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