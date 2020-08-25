Маркевич о Суперкубке "Шахтер" – "Динамо": выставочный матч, победа роли не играет

Александр Чеканов Футбол 16:59, 25.08.2020 Обновлено: 17:04, 25.08.2020

Поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" будет напоминать спарринг с повышенной ответственностью.

Такое мнение в интервью каналу "Футбол 1" выразил легендарный украинский тренер Мирон Маркевич.

"Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с усиленной ответственностью. Ничего особенного и необычного от этой игры не жду. Болельщикам – это интересно, все же, это первый матч Луческу с "Динамо" против "Шахтера", но для меня – это товарищеский матч. Главное, как команды пройдут в еврокубки, а победа в Суперкубке роли не играет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис не считает матч с "Шахтером" за Суперкубок Украины важным в сезоне.

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