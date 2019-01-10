Маркевич "наехал" на "Динамо" и получил в ответ

Говорят, как начнешь год, так его и проведешь. Придя в себя после рождественско-елочных праздников, свою медиа-активность в 2019-м Мирон Маркевич открыл "наездом" на "Динамо"...

Дескать, не соответствует украинский гранд "европейским требованиям" и все тут. Казалось бы, какое отношение имеет глава комитета национальных сборных ФФУ к внутренним делам клуба? Да еще и к делам не игровым, а финансовым, никоим образом не пересекающимся со сферой ответственности самого Мирона Богдановича?

Напоминать о том, что пребывающий на столь серьезной должности функционер обязан быть персоной равноудаленной, должен высказываться толерантно и своими действиями всячески способствовать укреплению дружеских связей в украинском футболе, мы не будем. Уже пытались. Бесполезно.

Заняв теплое место в Доме футбола, Маркевич и впредь будет неукоснительно соблюдать местные правила. Потому и камешкам, исподтишка запускаемым чиновником в чужой огород, удивляться нечего.

С одной стороны Маркевич демонстрирует верность "линии партии" – об особом отношении к "Динамо" дисциплинарных органов федерации не писал только ленивый. С другой, пытается отвлечь внимание футбольной общественности от собственных "косяков". А их за два с половиной года, в течение которых Мирон Богданович номинально руководит упомянутым комитетом, набралось до обидного много.

Единственный в истории украинского футбола тренер, чья команда была официально наказана Спортивным арбитражным судом в Лозанне за участие в договорном матче, должен был пулей вылететь из своего нынешнего кресла еще весной 2018-го. Речь о позорнейшем непопадании наших 17-летних хлопцев в финал юношеского континентального первенства.

Участие в игре с сербами двух дисквалифицированных футболистов тогда перечеркнуло полуторагодичный труд большого коллектива, выставило нас на посмешище перед всей Европой, однако Маркевич, который наделен всеми полномочиями для исключения подобных конфузов, даже не заикнулся о собственной недоработке. Мало того, именно ему поручили искать виновных. Маркевич и нашел. Четверых. В том числе администратора, отвечающего… за подготовку амуниции.

Как известно, бывший глава комитета сборных Семен Альтман проводил ежемесячные собрания, которые позволяли унифицировать работу всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность национальных команд. Преемник Альтмана не делал этого ни до, ни после фиаско наших юношей. И кто знает, не ждет ли Украину в скором будущем новый "сюрприз"?..

Ну а пока Маркевич наслаждается собственной безнаказанностью и ролью свадебного генерала, самый успешный украинский тренер по работе с юношескими сборными Александр Петраков ломает голову, как ему подготовить подопечных к чемпионату мира-2019 среди 20-летних.

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Путевка в Польшу была завоевана ими еще в июле, однако парни Петракова с тех пор собирались только раз – в ноябре, после чего вновь, ненадолго, увидятся лишь в марте – за два месяца до старта турнира. Некоторые наши потенциальные соперники использовали и сентябрьское, и октябрьское окна ФИФА – проводили товарищеские матчи, испытывали новичков... Но только не украинцы. Кто как не Маркевич первым должен был забить в набат и предложить помощь Петракову?

Не дождался поддержки от любителя покопаться в клубных финансовых ведомостях и наставник "молодежки" Александр Головко. Перед последним ведь была четко очерчена приоритетная задача – подготовка кадров для национальной сборной. И задача эта, с учетом количества исполнителей, которых регулярно заимствовал у Головко Андрей Шевченко (таковых набралось девять!), была выполнена на "отлично". Отдельные ребята, которые были позарез нужны младшей по рангу команде в официальных матчах, порой уезжали только для того, чтобы поглазеть на спарринг старших со скамейки запасных… Однако Маркевичу, похоже, и до этого никакого дела не было.

Зато потом он лично объявил Головко о том, что тот отправлен в отставку по причине невыхода на ЧЕ-2019 (U-21). И вновь – никаких оговорок. Никакого разделения вины, никаких выводов. Головко, чьи подопечные финишировали третьими в своей группе, лишь на одно очко отстав от голландцев, на комитете даже высказаться не дали.

Таков он, стиль работы Мирона Маркевича. Некогда талантливого тренера, а ныне чиновника, выполняющего спускаемые сверху директивы и раздающего советы клубным руководителям. Впрочем, в Доме футбола от него большего и не требуют.