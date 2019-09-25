"Динамо" на последних секундах добыло победу над "Мариуполем"

Киевское "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь" в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Встреча на стадионе "Ильичевец" завершилась со счетом 0:1.

Первый тайм порадовал зрителей обилием голевых моментов. Мяч практически не задерживался в центре поля и обе команды имели великолепные шансы открыть счет. Голкипер "Мариуполя" отбил шесть ударов по своим воротам. Несмотря на равную игру, киевляне перестреляли хозяев почти втрое.

После перерыва хозяева отдали мяч и территорию сопернику, за счет длинных забросов пытаясь наказать киевлян. Пару раз почти получилось, но до реальной остроты дело не дошло.

"Динамо" в концовке поединка устроило мощный штурм ворот Худжамова. Защита и экс-вратарь сборной Украины отпахивали по полной, ну а когда они были уже бессильны спасти команду от гола, на сторону мариупольцев вставала удача, заставляя динамовцев бить в каркас ворот.

Развязка наступила на 2-й добавленной минуте. Острую подачу с фланга от Караваева эффектным ударом головой замкнул Вербич.

"Мариуполь" – "Динамо" 0:1

Гол: 0:1 – 90 Вербич.

Мариуполь – Худжамов, Чоботенко, Корниенко, Кирюханцев, Быков (Яворский, 51), Чех (Горбунов, 85), Топалов (Путря, 70), Мишнев, Тищенко, Вакула, Чурко.

Динамо – Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Вербич, Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, де Пена (Шепелев, 63), Родригеш (Беседин, 62), Сидорчук, Караваев.

Предупреждения: Тищенко (33), Быков (43), Чех (70), Путря (88), Вербич (90).

Напомним, что крайний матч между этими командами состоялся 18 мая. Виктор Цыганков суперголом принес победу своей команде в матче 29-го тура Премьер-лиги.

13 апреля в матче 24-го тура УПЛ киевляне обыграли "Мариуполь". Поединок на стадионе "Ильичевец" завершился со счетом 0:1.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!