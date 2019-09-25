"Динамо" на последних секундах добыло победу над "Мариуполем"

Киевское "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь" в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.
Встреча на стадионе "Ильичевец" завершилась со счетом 0:1.
Первый тайм порадовал зрителей обилием голевых моментов. Мяч практически не задерживался в центре поля и обе команды имели великолепные шансы открыть счет. Голкипер "Мариуполя" отбил шесть ударов по своим воротам. Несмотря на равную игру, киевляне перестреляли хозяев почти втрое.
После перерыва хозяева отдали мяч и территорию сопернику, за счет длинных забросов пытаясь наказать киевлян. Пару раз почти получилось, но до реальной остроты дело не дошло.
"Динамо" в концовке поединка устроило мощный штурм ворот Худжамова. Защита и экс-вратарь сборной Украины отпахивали по полной, ну а когда они были уже бессильны спасти команду от гола, на сторону мариупольцев вставала удача, заставляя динамовцев бить в каркас ворот.
Развязка наступила на 2-й добавленной минуте. Острую подачу с фланга от Караваева эффектным ударом головой замкнул Вербич.
"Мариуполь" – "Динамо" 0:1
Гол: 0:1 – 90 Вербич.
Мариуполь – Худжамов, Чоботенко, Корниенко, Кирюханцев, Быков (Яворский, 51), Чех (Горбунов, 85), Топалов (Путря, 70), Мишнев, Тищенко, Вакула, Чурко.
Динамо – Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Вербич, Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, де Пена (Шепелев, 63), Родригеш (Беседин, 62), Сидорчук, Караваев.
Предупреждения: Тищенко (33), Быков (43), Чех (70), Путря (88), Вербич (90).
Напомним, что крайний матч между этими командами состоялся 18 мая. Виктор Цыганков суперголом принес победу своей команде в матче 29-го тура Премьер-лиги.
13 апреля в матче 24-го тура УПЛ киевляне обыграли "Мариуполь". Поединок на стадионе "Ильичевец" завершился со счетом 0:1.
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