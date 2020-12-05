"Динамо" без удаленного голкипера обыграло "Мариуполь" в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральной игре 12-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в меньшинстве обыграло ФК "Мариуполь".

Номинально гостевая для "бело-синих" встреча на столичном стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 1:2.

Вице-чемпионы Украины уверенно начали матч и уже на 6-й минуте забили первый гол. Сидорчук отдал разрезающий пас в штрафную, где Гармаш разобрался с вышедшим Кудриком, и с острого угла отправил мяч в пустые ворота.

Добыв раннее преимущество, подопечные Луческу перешли к позиционному нападению, контролируя игру. "Динамо" пыталось высоко прессинговать, но футболисты "Мариуполя" легко уходили от давления.

Ключевой момент в матче случился на 39-й минуте, когда Горбунов выбежал один на один с Нещеретом. 18-летний голкипер за пределами штрафной площадке попытался выбить мяч, но не успел, задев хавбека "Мариуполя". Главный арбитр Андрей Коваленко без сомнения показал красную карточку.

Вышедший Бущан заменил Гармаша, но опасный штрафной с 20 метров пришелся в стенку.

После перерыва "Мариуполь" попытался воспользоваться численным преимущество, но на долго сил азовцев не хватило. Ближе к концу матча атаки киевлян становились все опаснее и опаснее.

Игроки столичного клуба просто разрывали оборону гостей и на 78-й минуте забили второй гол. Андриевский сделал шикарный заброс на де Пену. Уругваец в одно касание переправил вдоль вратарской, где Цыганков замкнул в пустой угол – 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий поединок столичные футболисты провели в Лиге чемпионов, с крупным счетом уступив "Ювентусу".