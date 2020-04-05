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5 апреля • обновлено в 11:03
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Маргариту Мамун "ранило" видео россиян на шашлыках во время карантина

2.7т
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун призналась, что ее сильно расстроило легкомыслие россиян, которые не считают угрозу коронавируса серьезной.

"Хочется все-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, вы можете быть просто переносчиком вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит мне сердце, недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьезно", — цитирует Мамун Чемпионат.ком

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая биатлонистка сборной Украины Юлия Джима во время карантина старается держать себя в форме.

Киевлянка устроила импровизированную тренировку прямо в подъезде, используя ступени лестницы как тренажер для ног.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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