Марадона забил гол "рукой Бога" и вывел Аргентину в полуфинал ЧМ-1986: как это было

Диего Марадона в матче против Англии на ЧМ-1986

22 июня 1986 года Диего Марадона забил два легендарных гола в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 и вывел сборную Аргентины в полуфинал турнира.

На 51-й минуте поединка он забил "рукой Бога". Футболист отдал пас на партнера и побежал в штрафную площадь соперника, где опередил вышедшего из ворот голкипера и отправил мяч в сетку левой рукой. Главный арбитр матча этого не заметил, оставив без внимания все апелляции англичан.

Спустя еще три минуты Марадона удвоил преимущество своей команды, забив еще один легендарный гол – "гол столетия". Он подхватил мяч на своей половине поле, обыграл на своем пути пятерых соперников, включая голкипера, и поразил пустые ворота.

Англия ответила голом Гари Линекера на 80-й минуте, но это не помогло ей избежать поражения. Победив Бельгию и ФРГ, аргентинцы впоследствии стали чемпионами мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня исполнилось 44 года самого знаменитому пенальти в истории футбола.