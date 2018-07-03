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Чемпионат мира 2018
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Марадона притравил Неймара за привычку симулировать на поле

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал симуляцию бразильского форварда Неймара в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Мексики (2:0).

"Кто-то должен сказать Неймару, чтобы он определился: либо он заставляет всех плакать, либо смеяться. Когда игрок сборной Мексики наступил на него, я хотел плакать, но увидев, как он резво бежит после этого эпизода по полю, хотел рассмеяться", - приводит слова Марадоны Marca.

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В матче со сборной Мексики в 1/8 финала Неймар забил решающий гол, а затем стал автором голевого паса.

В 1/4 финала чемпионата мира бразильцы сыграют с Бельгией.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Диего МарадонаНеймар
Место
Россия
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