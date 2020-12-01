Марадона получил травму головы за неделю до смерти

Легендарный футболист Диего Марадона, который скончался в среду, 25 ноября, получил серьезную травму головы за неделю до этого события.

Как сообщает издание Marca, сожитель бывшей любовницы аргентинца Марио Бодри заявил, что смерти Марадоны можно было избежать. По его словам, ранее Диего упал с кровати и врезался в стену, но никто не проверил его состояние здоровья после удара.

"Смерти Марадоны можно было избежать. Леопольдо Луке (врач аргентинца – Ред.) – хороший человек, но если дать пятилетнему ребенку самый лучший автомобиль Ferrari в мире, то он его разобьет. Несколько дней назад Диего упал с кровати и ударился об стену правой частью головы. После этого никто не сделал ему никаких анализов", – рассказал Бодри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луке разрыдался во время интервью, комментируя обвинения в причастности к смерти легендарного футболиста.