Марадона может возглавить сборную Испании: СМИ назвали условие

Легендарный футболист, а ныне тренер "Химнасии" из Ла-Платы Диего Марадона может стать главным тренером сборной Испании в случае победы бывшего тренера и игрока Антонио Торреса на выборах президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Как сообщает издание Infobae.com, кандидат на пост главы RFEF предложил Марадоне контракт, по условиям которого аргентинец будет руководить национальной командой на Евро-2020 и чемпионате мира-2022 и должен вывести ее в финал турнира. Действующее соглашение "Химнасии" с Марадоной заканчивается через 18 месяцев.

Соперником Торреса на выборах является нынешний президент организации Луис Рубиалес.

Отметим, что у Диего уже был опыт работы с национальной командой. Он вывел сборную Аргентины на ЧМ-2010 и дошел с ней до четвертьфинала, проиграв немцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадону поймали за употреблением неизвестного, но подозрительного вещества прямо во время матча.