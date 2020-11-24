"МанСити" придумал специальный 10-летний план для подписания Месси

"Манчестер Сити" придумал специальный 10-летний план, чтобы убедить звезду "Барселоны" Лионеля Месси подписать предварительный контракт с командой в зимнее трансферное окно.

Соглашение аргентинца с каталонцами действует до лета 2021 года. Уже в январе он может договориться о переходе в новый клуб и пополнить его состав после окончания сезона 2020/21.

Как сообщает издание The Times, недавнее продление контракта с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой на два года является первым пунктом плана "горожан". Отмечается, что испанский специалист и Месси ранее успешно сотрудничали в "Барселоне".

Поиграв за "МанСити", аргентинец может продолжить свою карьеру в одном из других клубов, принадлежащих компании City Football Group (CFG). В частности, она владеет командами "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Маринос" из Японии, "Нью-Йорк Сити" из США и многими другими.

После окончания футбольной карьеры Месси может стать официальным представителем организации CFG.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Барселоне" расстроились из-за того, что Лионель остался в клубе летом 2020 года.