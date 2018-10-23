Манчестер Юнайтед – Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" во вторник, 23 октября, проведут один из самых ожидаемых матчей группового турнира Лиги чемпионов. Команды встретятся на поле легендарного стадиона "Олд Траффорд". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Ювентус. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Главной фишкой поединка, несомненно, является возвращение в Манчестер Криштиану Роналду. В последний раз на поле домашней арены МЮ португалец выходил в ноябре 2014 года в составе национальной сборной в спарринге с Аргентиной.

А против "Манчестер Юнайтед" звезда "Юве" сыграл на "Олд Траффорд" с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов пять лет назад, отметившись голом, который не стал праздновать. Тогда английская публика невероятно приветствовала возвращение бывшего футболиста "красных дьяволов".

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа Н

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Ювентус" (Турин, Италия) – 0:0

"Манчестер Юнайтед" (ориентировочный состав): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Фред, Матич, Погба – Рашфорд, Лукаку, Марсиаль

"Ювентус" (ориентировочный состав): Щенсны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Матюиди – Коста, Дибала, Куадрадо – Роналду

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду сделал официальное заявление о скандале с изнасилованием.