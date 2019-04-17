"Манчестер Юнайтед" в матче ЛЧ с "Барселоной" установил исторический антирекорд

Английский "Манчестер Юнайтед", потерпев сокрушительное поражение — 0:3 от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, установил позорный рекорд.

По сумме двух встреч "Юнайтед" уступили испанцам со счетом 0:4 и вылетели из турнира. Это первый случай в истории английского клуба, когда команда по сумме двух матчей проиграла в еврокубковом турнире с разницей в четыре или более мячей.

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с победителем пары "Ливерпуль" — "Порту". Здесь первую встречу дома выиграли подопечные Юргена Клопа — 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский легионер "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался почтить память британских военных, погибших в том числе во время миссий НАТО. Звездный футболист отказался выходить на очередной матч Премьер-лиги с изображением красного мака на игровой форме.

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