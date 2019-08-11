"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в матче тура АПЛ

В 1-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси", который проводил первый матч под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Поединок на легендарном "Олд Траффорд" завершился со счетом 4:0.

Ключевые события произошли во втором тайме. Благодаря феноменальным передача Поля Погба Марк Рэшфорд и Антони Марсьяль с интервалом в две минуты забили два гола. Еще одним мячом отметился дебютант команды Дэниел Джеймс .

Эта победа позволила МЮ выйти на второе место. Подопечные Cульшера уступают "Манчестер Сити" лишь по разнице голов – "горожане" забили на мяч больше.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть все голы поединка.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 18, пенальти Рэшфорд, 2:0 – 65 Марсьяль, 3:0 – 67 Рэшфорд, 4:0 – 81 Джеймс.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард (Мата, 86), Мактомини, Перейра (Джеймс, 74), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Абрахам (Жиру, 66).

Предупреждения: Зума (36), Лингард (48), Жоржиньо (52), Абрахам (57), Линделеф (69), Марсьяль (80), Канте (90).

МЮ - Челси

МЮ - Челси

МЮ - Челси

МЮ - Челси

МЮ - Челси

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