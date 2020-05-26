"Манчестер Юнайтед" сделал легендарный камбэк в финале ЛЧ: как это было 21 год назад

26 мая 1999 года "Манчестер Юнайтед" совершил легендарный камбэк в финале Лиги чемпионов против "Баварии".

Мюнхенский клуб открыл счет в самом начале матча, когда Марио Баслеру удалось поразить ворота Петера Шмейхеля хитрым ударом со штрафного – норвежец не видел траекторию полета мяча. Команды обменивались моментами, но более опасными запомнились игроки "Баварии", которые дважды проверили на прочность каркас ворот англичан.

"Манчестер Юнайтед" празднует победу в Лиге чемпионов 1998/99

Шли последние минуты встречи и казалось, что мюнхенцы доведут дело до победы, но два гола "Манчестер Юнайтед" после угловых в добавленное арбитром время перевернули все с ног на голову. Стоит отметить, что и Тедди Шерингем, и Уле Гуннар Сульшер, отличившиеся забитыми мячами, появились на поле с лавки запасных.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99 "Бавария" обыграла киевское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая 2005 года "Ливерпуль" невероятным образом отыгрался в финальном поединке против "Милана", за который тогда выступал украинец Андрей Шевченко.

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