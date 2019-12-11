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11 декабря • обновлено в 17:03
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"Манчестер Юнайтед" просмотрит двух игроков "Динамо" на матче УПЛ

1.8т
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Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес сразу к двум футболистам киевского "Динамо", которые на правах аренды выступают за команду УПЛ "Днепр-1".

Владислав Супряга и Сергей Булеца

Владислав Супряга и Сергей Булеца

ФК "Днепр-1"

По информации Cubcall, речь идет о полузащитнике Сергее Булеце и нападающем Владиславе Супряге. "Манчестер Юнайтед" уже направил в Украину своих скаутов по Восточной Европе. В частности, скауты посетят поединок Премьер-лиги "Днепр-1" – "Александрия", который состоится 15 декабря, чтобы просмотреть на Супрягу и Булецу в деле.

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19-летний Супряга и 20-летний Булеца выступают на правах аренды за "Днепр-1". Их контракты принадлежат "Динамо". В составе молодежной сборной Украины они выиграли чемпионат мира-2019 среди 20-летних.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевское "Динамо" подписало контракт с талантливым 19-летним нападающим молодежной сборной Бельгии.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Владислав Супряга
Место
Англия Манчестер
Теги
ФК Днепр ФК Манчестер Юнайтед ФК Динамо Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И только физрукам из Динамо они неинтересны !
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