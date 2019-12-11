"Манчестер Юнайтед" просмотрит двух игроков "Динамо" на матче УПЛ

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес сразу к двум футболистам киевского "Динамо", которые на правах аренды выступают за команду УПЛ "Днепр-1".

Владислав Супряга и Сергей Булеца ФК "Днепр-1"

По информации Cubcall, речь идет о полузащитнике Сергее Булеце и нападающем Владиславе Супряге. "Манчестер Юнайтед" уже направил в Украину своих скаутов по Восточной Европе. В частности, скауты посетят поединок Премьер-лиги "Днепр-1" – "Александрия", который состоится 15 декабря, чтобы просмотреть на Супрягу и Булецу в деле.

19-летний Супряга и 20-летний Булеца выступают на правах аренды за "Днепр-1". Их контракты принадлежат "Динамо". В составе молодежной сборной Украины они выиграли чемпионат мира-2019 среди 20-летних.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевское "Динамо" подписало контракт с талантливым 19-летним нападающим молодежной сборной Бельгии.

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