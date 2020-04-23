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23 апреля • обновлено в 14:08
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"Манчестер Юнайтед" и "Реал" сыграли один из лучших матчей в истории ЛЧ: как это было

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23 апреля 2003 года "Манчестер Юнайтед" и "Реал" порадовали футбольных болельщиков невероятным зрелищем, забив семь голов в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый поединок между командами закончился домашней победой мадридского клуба со счетом 3:1, поэтому англичане с самого начала встречи пошли вперед, но первыми забили гости. Тот матч стал бенефисом бразильца Роналдо, который трижды выводил "Реал" вперед, вынуждая "Манчестер Юнайтед" постоянно отыгрываться. Молодой Дэвид Бекхэм все же принес победу английской команде за пять минут до конца, но для выхода в полуфинал этого было недостаточно.

Роналдо и Клод Макелеле

Роналдо и Клод Макелеле

Спорт-Экспресс

Стоит отметить, что после просмотра этого матча российский олигарх Роман Абрамович принял решение купить лондонский "Челси".

Напомним, что Лига чемпионов 2002/03 стала триумфальной для "Милана", за который выступал Андрей Шевченко. В финале команда украинца переиграла "Ювентус" в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля 2009 года в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Ливерпулем" команды устроили фантастическую перестрелку, закончив игру с итоговым счетом 4:4.

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Роналдо Дэвид Бекхэм
Теги
ФК Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
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