"Манчестер Юнайтед" — "Барселона": онлайн-трансляция топ-матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Сразу после жеребьевки 1/4 финала самым топовым противостоянием стадии была признана встреча "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".
Первый матч команд состоится в среду, 10 апреля, в Англии, где МЮ Уле-Гуннара Сульшера снова попытается удивить мир. Но слишком мало болельщиков верят, что теперь "манкунианцам" судьба улыбнется так, как это было в дуэли с ПСЖ. Хотя "Красные дьяволы" уже и подправили ситуацию с травмированными игроками, возвращая состав к оптимальному.
Удастся ли Давиду де Хеа (справа) остановить Лионеля Месси?
"Барселона" же, почти решив задачу с чемпионством в Испании, спокойно едет в Манчестер с расчетом на проход в полуфинал. "Барса" уже давненько не была в решающем матче ЛЧ, и последние три кряду трофея "Реала" изрядно муляют каталонцам глаза.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Манчестере, который начнется в 22:00 по киевскому времени.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
Манчестер (Англия). "Олд Траффорд". 22:00
Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания)
_______________________________________
Матч еще не начался
ГДЕ СМОТРЕТЬ
В Украине посмотреть топ-матч 1/4 финала можно будет в прямом эфире канала "Футбол 2". Кроме этого, трансляцию из Англии запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5".
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.