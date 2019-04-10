"Манчестер Юнайтед" — "Барселона": онлайн-трансляция топ-матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Сразу после жеребьевки 1/4 финала самым топовым противостоянием стадии была признана встреча "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

Первый матч команд состоится в среду, 10 апреля, в Англии, где МЮ Уле-Гуннара Сульшера снова попытается удивить мир. Но слишком мало болельщиков верят, что теперь "манкунианцам" судьба улыбнется так, как это было в дуэли с ПСЖ. Хотя "Красные дьяволы" уже и подправили ситуацию с травмированными игроками, возвращая состав к оптимальному.

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"Барселона" же, почти решив задачу с чемпионством в Испании, спокойно едет в Манчестер с расчетом на проход в полуфинал. "Барса" уже давненько не была в решающем матче ЛЧ, и последние три кряду трофея "Реала" изрядно муляют каталонцам глаза.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Манчестере, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА

Манчестер (Англия). "Олд Траффорд". 22:00

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания)

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине посмотреть топ-матч 1/4 финала можно будет в прямом эфире канала "Футбол 2". Кроме этого, трансляцию из Англии запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5".

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