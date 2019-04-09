МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Манчестер Юнайтед — Барселона: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

533Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед".

Поединок грандов европейского футбола состоится на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в среду, 10 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Новости
УЕФА наказал "Динамо"

Манчестер Юнайтед — Барселона: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

FC Barcelona

Кроме того, прямая трансляция из Манчестера запланирована в эфирной сетке российских вещателей "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусского "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист французского "Пари Сен-Жермен" Эрик Чупо-Мотинг отметился одним из самых диких промахов сезона, не забив гол с линии ворот.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения