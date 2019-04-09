Манчестер Юнайтед — Барселона: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед".

Поединок грандов европейского футбола состоится на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в среду, 10 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

FC Barcelona

Кроме того, прямая трансляция из Манчестера запланирована в эфирной сетке российских вещателей "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусского "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист французского "Пари Сен-Жермен" Эрик Чупо-Мотинг отметился одним из самых диких промахов сезона, не забив гол с линии ворот.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!