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Манчестер Сити — Тоттенхэм: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

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Английские "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Поединок пройдет на стадионе "Этихад Стэдиум" в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

Увидеть английское дерби можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". По традиции показ поединка самого престижного континентального клубного турнира будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

"Тоттенхэм" против "Ман Сити"

"Тоттенхэм" против "Ман Сити"

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Кроме того, прямую трансляцию из Манчестера проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", белорусский "Беларусь 5" и казахстанский "Казахстан".

Напомним, в первой игре в Лондоне "Тоттенхэм" одержал минимальную победу – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" опубликовал неприятные новости для украинского легионера Александра Зинченко.

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Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
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