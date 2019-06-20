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"Манчестер Сити" принял решение по карьере Зинченко

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт на пять лет с английским клубом "Манчестер Сити".

По информации портала championat, официально об этом будет объявлено 20 июня. Игроку существенно улучшили финансовые условия, однако конкретная сумма зарплаты не называется.

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В завершившемся сезоне Зинченко сыграл в 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Всего в составе "Манчестер Сити" он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх "горожане" одержали победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отличная игра за национальную сборную и клуб "Манчестер Сити" отразилась на стоимости украинского полузащитника Александра Зинченко, которая выросла сразу на 5 миллионов евро.

Теперь вместе с Андреем Ярмоленко Зинченко разделил первое место среди самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного ресурса Transfermarkt . Стоимость каждого из футболистов оценили в 20 миллионов евро.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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