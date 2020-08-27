"Манчестер Сити" предложил обменять трех футболистов на Месси – СМИ

Максим Иншаков Футбол 23:19, 27.08.2020 Обновлено: 00:05, 28.08.2020

"Манчестер Сити" готов отдать "Барселоне" в обмен на Лионеля Месси форварда Габриэля Жезуса, хавбека Бернарду Силву и защитника Эрика Гарсию, сообщает Sport.es.

Таким образом руководство "горожан" рассчитывает компенсировать убытки каталонцев, которые те потерпят от бесплатного ухода аргентинца. Кроме того, "сине-гранатовые" раньше интересовались всеми тремя предложенными футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

Одним из претендентов на Лионеля Месси называют туринский "Ювентус", где выступает Криштиану Роналду.

Также в прессе появилась информация, что Лео позвонил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле и обсудил с ним свое будущее, а "Барселона" отправила футболисту факс с просьбой остаться в клубе до конца карьеры.

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